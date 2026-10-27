Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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27.10.2026 12:06:00
SoFi’s stock climbs as lending surge drives an earnings beat and rosy outlook
SoFi’s early 2027 forecast is impressing Wall Street.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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