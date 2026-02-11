|
SOFT99cor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SOFT99cor veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 50,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SOFT99cor 35,23 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,37 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SOFT99cor einen Umsatz von 8,12 Milliarden JPY eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
