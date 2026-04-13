Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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13.04.2026 09:53:53
SoftBank, NEC, Sony, Honda Form New Company To Target AI Rollout, Close Gap with US and China
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Analysen zu Sony Corp.
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|SoftBank Corp.
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|Sony Corp.
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|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
|3 860,00
|-0,19%
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|17,70
|-1,67%