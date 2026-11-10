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WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006

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Heftige Kursverluste 10.11.2026 09:48:39

Softbank-Aktie: Skepsis gegenüber KI reißt Milliardenloch in die Bilanz

Softbank-Aktie: Skepsis gegenüber KI reißt Milliardenloch in die Bilanz

KI-Sorgen und heftige Kursverluste bei Technologie-Aktien haben den japanischen Tech-Investor SoftBank spürbar belastet.

Im zweiten Geschäftsquartal (per Ende September) stand für SoftBank unter dem Strich ein Verlust von 1,12 Billionen Yen (rund 6,3 Mrd Euro) zu Buche, wie das Unternehmen am Dienstag in Tokio mitteilte.

Damit rutschte Softbank zum ersten Mal seit fast zwei Jahren in die roten Zahlen und verfehlte die Erwartungen von Analysten deutlich. Ein Jahr zuvor hatte der Tech-Investor noch einen Gewinn von rund 2,5 Billionen Yen gemacht. Der Umsatz legte im abgelaufenen Quartal dagegen um fast 16 Prozent auf 2,22 Billionen Yen zu.

Softbank litt vor allem unter einem schmerzlichen Kursrutsch bei den Chipkonzernen Intel und Arm sowie beim koreanischen E-Commerce-Giganten Coupang. Der Kurs der Softbank-Aktie selbst ist seit ihrem Rekordhoch im Juni um fast 60 Prozent gefallen. Trotz des Einbruchs in den vergangenen Monaten ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf aber noch leicht im Plus.

Die Anleger schauen schon längere Zeit voller Sorge auf die hohen Kosten für die Finanzierung des Ausbaus von Künstlicher Intelligenz. Seit dem Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen haben sich diese Sorgen weiter verstärkt.

Softbank vermeldete eine Abschreibung von 3,7 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Mrd Euro) auf ein Rechenzentrumsprojekt in den USA. Der Tech-Investor gilt nicht zuletzt wegen seines 13-prozentigen Anteils am ChatGPT-Entwickler OpenAI als Gradmesser für die Stimmung im KI-Sektor.

/niw/lew/zb

TOKIO (dpa-AFX)

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