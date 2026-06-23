SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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23.06.2026 13:12:16
SoftBank-backed car marketplace Carro is said to explore US IPO
Sources say it is working with advisers and could raise as much as US$500 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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