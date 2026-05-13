OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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13.05.2026 09:58:06
SoftBank books 1.83 trillion yen profit on OpenAI stake gains
The scale of the OpenAI wager have raised questions about financial pressures facing the companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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