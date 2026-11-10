SoftBank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SoftBank hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 984,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1 742,22 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,88 JPY geschätzt. Der Umsatz war auf 1 881,66 Milliarden JPY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at