SoftBank Aktie
WKN DE: A1JSPB / ISIN: US83404D1090
|
05.11.2025 09:02:20
SoftBank H1 Net Income Rises; Revenue Up 7.9%
(RTTNews) - SoftBank reported first half net income attributable to owners of the company of 348.8 billion yen, an increase of 7.7% from prior year. Earnings per share was 7.13 yen compard to 6.72 yen. Adjusted EBITDA increased by 3.1% year on year to 965.9 billion yen. Revenue was 3.4 trillion yen, up 7.9%.
For the fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: net income attributable to owners of 540.0 billion yen, and revenue of 6.7 trillion yen.
