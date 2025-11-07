SoftBank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SoftBank hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,22 JPY, nach 3,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 742,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 616,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at