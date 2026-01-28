SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
28.01.2026 02:24:01
SoftBank in talks to invest up to US$30 billion more in OpenAI, source says
SOFTBANK is in discussions to invest up to an additional US$30 billion in OpenAI, a person familiar with the matter told Reuters...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!