SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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01.06.2026 14:34:00
SoftBank investiert Milliarden in KI-Rechenzentren in Frankreich
SoftBank plant den Aufbau mehrerer KI-Rechenzentren in Frankreich mit einer Gesamtleistung von bis zu fünf Gigawatt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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