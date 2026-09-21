OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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21.09.2026 11:32:29
SoftBank launches one of biggest junk bond deals to fund OpenAI bet
Japanese group seeks to raise more than $11bn in dollar and euro bonds as it invests in the AI boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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