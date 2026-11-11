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11.11.2026 06:31:29
SoftBank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SoftBank präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 196,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 437,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat SoftBank 2 215,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 916,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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