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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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24.09.2026 10:07:55

SoftBank pays steep price for record bond sale to fund OpenAI bet

Yields of up to 9.75% seen as indicator of investors’ willingness to keep funding AI boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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