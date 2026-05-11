SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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11.05.2026 06:10:40
SoftBank plans to make large-scale batteries for AI data centres in Japan
Over the medium term, the company will also look to expand into global marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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