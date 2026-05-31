SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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31.05.2026 10:55:46
SoftBank plans up to 75 billion euro investment in French AI centres
The commitment is the Japanese tech conglomerate’s biggest artificial intelligence infrastructure investments in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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