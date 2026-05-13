OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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13.05.2026 09:34:07

SoftBank profits surge on $25bn gain for OpenAI stake

Japanese group records $45bn gain on holding in ChatGPT maker over its financial yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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