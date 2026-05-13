OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
13.05.2026 09:34:07
SoftBank profits surge on $25bn gain for OpenAI stake
Japanese group records $45bn gain on holding in ChatGPT maker over its financial yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!