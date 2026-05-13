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13.05.2026 06:31:29
SoftBank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SoftBank hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,31 JPY. Im letzten Jahr hatte SoftBank einen Gewinn von 1,83 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 843,28 Milliarden JPY – ein Plus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoftBank 1 732,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,35 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SoftBank 10,99 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7 038,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6 544,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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