SoftBank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SoftBank hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SoftBank ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,25 Milliarden USD – ein Plus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoftBank 12,74 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,90 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SoftBank im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 47,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at