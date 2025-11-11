SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
11.11.2025 08:07:20
SoftBank sells Nvidia stake for $5.8bn as it prepares for AI investments
Net profit of $16bn driven by massive investment gains from OpenAI and PayPayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
