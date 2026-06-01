SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
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01.06.2026 08:54:09
SoftBank set to become Japan’s most valuable company
Investor tastes have shifted towards companies that are benefiting from the AI buildoutWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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