SoftBank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SoftBank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1 794,56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank 1 659,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at