SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
29.12.2025 16:02:32
SoftBank strikes $4bn AI data centre deal with DigitalBridge
Acquisition continues Masayoshi Son’s spate of artificial intelligence investmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
