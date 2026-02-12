SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
12.02.2026 08:44:08
SoftBank swings to profit on $4.2bn gain from OpenAI investment
Japanese conglomerate reports turnaround from loss a year earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu SoftBank Corp.
|
12.02.26
|SoftBank swings to profit on $4.2bn gain from OpenAI investment (Financial Times)
|
08.02.26
|Ausblick: SoftBank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|SoftBank close to agreeing additional $30bn investment in OpenAI (Financial Times)
|
25.01.26