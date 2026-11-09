Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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09.11.2026 14:15:47
SoftBank to face scrutiny of AI strategy at Q2 earnings after sell-off
Its bets on the tech, and its OpenAI stake, raise questions about how it will weather the sector’s setbacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Q2 Holdings Inc
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|SoftBank Corp.
|1,34
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|Strategy (ex MicroStrategy)
|112,00
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