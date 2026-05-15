SoftBank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SoftBank hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 320,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 88,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 079,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 941,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.

SoftBank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 873,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 195,21 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SoftBank in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7 798,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 7 243,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at