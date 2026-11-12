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12.11.2026 06:31:28
SoftBank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftBank gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat SoftBank 13,91 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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