SoftBank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SoftBank hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1753,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 803,05 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 916,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SoftBank einen Umsatz von 1 768,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at