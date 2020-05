Softbank will Deal mit Telekom zu T-Mobile-US wohl noch diese Woche verkünden

Bei dem Deal soll die Deutsche Telekom einen Anteil der Papiere des gerade fusionierten US-Mobilfunkers T-Mobile bekommen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag mit Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtet. Dabei könnte die Telekom die Mehrheit an T-Mobile US erhalten. Weitere Anteile an T-Mobile US sollen dann an andere Investoren verkauft werden, ein kleineres Paket wolle Softbank behalten, hieß es weiter.

Am Montag hatte das "Wall Street Journal" ("WSJ") bereits über Gespräche zwischen der Telekom und Softbank berichtet. Softbank hat im Investmentgeschäft Rekordverluste erlitten und braucht Geld.

T-Mobile US und der von Softbank dominierte Rivale Sprint waren am 1. April zusammengegangen. Softbank hielt nach dem Zusammenschluss rund 24 Prozent der Aktien. Die Deutsche Telekom hatte sich dabei rund 43 Prozent der Anteile gesichert, kontrolliert das neue Unternehmen aber bereits über eine Stimmrechtsvereinbarung mit Softbank und konsolidiert die US-Tochter damit weiter in den eigenen Zahlen.

