SoftBank will offenbar mit NVIDIA und Foxconn KI-Server in Japan produzieren - Aktie fällt

SoftBank arbeitet laut Medienberichten gemeinsam mit NVIDIA und Foxconn an einer heimischen KI-Serverproduktion in Japan. Anleger nehmen Gewinne mit.

• SoftBank plant offenbar eigene KI-Serverproduktion in Japan• NVIDIA und Foxconn als zentrale Technologiepartner im Gespräch• SoftBank-Aktie trotz KI-Fantasie mit deutlichem Kursrücksetzer

Die SoftBank Group arbeitet weiter an ihrem Wandel von der reinen Beteiligungsholding zum operativen KI-Infrastrukturbetreiber. Wie die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, treibt Konzernchef Masayoshi Son konkrete Pläne voran, in Japan eine eigene Produktion für KI-Server zu etablieren. Hierfür befinde sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Chip-Marktführer NVIDIA und dem Auftragsfertiger Foxconn. Das Projekt zielt darauf ab, die technologische Souveränität Japans im Bereich der generativen KI durch eine vertikal integrierte Lieferkette abzusichern.

Hardware-Offensive gegen die Cloud-Abhängigkeit

Der strategische Schwenk markiert eine Zäsur in der Unternehmensgeschichte. Während SoftBank bisher primär als Kapitalgeber fungierte, strebt Son nun die physische Kontrolle über die Rechenleistung an. Laut Nikkei sollen die neuen Server-Einheiten auf der aktuellen Blackwell-Architektur von NVIDIA basieren und von Foxconn lokal in Japan endgefertigt werden. Damit reagiert SoftBank auf die globale Knappheit bei Hochleistungs-Hardware und schafft eine dedizierte Plattform für japanische Unternehmen und Behörden, die höchste Anforderungen an Datenschutz und geringe Latenzzeiten stellen.

Kursrücksetzer in Tokio nach Wachstumsrally

An der Tokioter Börse löste der Bericht zunächst keine Euphorie aus, stattdessen kam es zu spürbaren Abverkäufen. Die SoftBank-Aktie verlor letztlich 4,56 Prozent und zeigt sich bei 6.131 JPY.

Marktteilnehmer werten diesen Rücksetzer allerdings primär als technische Korrektur nach der jüngsten Kursrally, die durch die Bewertung der Chip-Tochter Arm befeuert wurde. Allein im letzten Monat hatte die SoftBank-Aktie rund 62 Prozent zulegen können. Zudem reflektiert der Abschlag die Skepsis hinsichtlich der massiven Investitionskosten (Capex), die der Aufbau einer eigenen Hardware-Produktion unweigerlich mit sich bringt, während die Monetarisierung dieser Infrastruktur eine langfristige Wette bleibt.

Müssen sich Anleger Sorgen machen?

Die aktuellen Kursverluste zeigen, dass der Markt die hohen Kosten für den Hardware-Aufbau gegen die künftigen Wachstumschancen abwägt. Für Anleger verschiebt sich das Profil der Aktie: weg von der reinen Startup-Wette, hin zum Infrastruktur-Anbieter mit stabileren Umsätzen. Wer die Aktie hält, sollte sich von den Schwankungen in Tokio nicht beunruhigen lassen, da die enge Partnerschaft mit NVIDIA ein starkes Fundament bietet. Für einen Einstieg ist das aktuelle Kursniveau attraktiv, sofern man bereit ist, die mehrjährige Aufbauphase der Server-Produktion abzuwarten. Kurzfristige Gewinne sind hier weniger zu erwarten als eine langfristige Wette auf Japans neue KI-Basis.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at