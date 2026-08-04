OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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04.08.2026 09:02:52
SoftBank's OpenAI funding plans to face reckoning at Q1 earnings
The finances of AI firms face heightened scrutiny as financing needs and the use of debt growWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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