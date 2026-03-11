Arm Holdings Aktie

Arm Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Milliardenbewertung geplant 11.03.2026 10:25:00

SoftBanks PayPay vor Milliarden-IPO: Aktie wohl am unteren Ende der Preisspanne

SoftBanks PayPay vor Milliarden-IPO: Aktie wohl am unteren Ende der Preisspanne

Das japanische Fintech-Unternehmen PayPay steht unmittelbar vor seinem Debüt an der US-Technologiebörse NASDAQ, wählt dabei jedoch einen vorsichtigen Kurs.

• PayPay plant Börsengang an der NASDAQ
• Preisspanne 17-20 US-Dollar, Preis wohl am unteren Ende
• Starke Investorennachfrage, Orderbuch mehrfach überzeichnet

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, plant das von SoftBank unterstützte Unternehmen, den Ausgabepreis seiner Aktien am unteren Ende der zuvor festgelegten Spanne anzusetzen. Hintergrund für diese Entscheidung sind die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die das Umfeld für Neuemissionen an den globalen Finanzmärkten derzeit erheblich erschweren.

Starke Nachfrage trotz geopolitischem Gegenwind

Obwohl das Marktumfeld als schwierig gilt, verzeichnet PayPay ein beachtliches Interesse seitens der Investoren. Laut Reuters-Informationen war das Orderbuch für den Börsengang mehr als fünffach überzeichnet. Das Unternehmen bietet insgesamt 55 Millionen American Depositary Shares (ADS) an, wobei die Preisspanne ursprünglich auf 17 bis 20 US-Dollar pro Aktie festgelegt wurde. Eine Preisfestsetzung am unteren Ende dieser Spanne würde PayPay mit rund 13,4 Milliarden US-Dollar bewerten. Zu den namhaften Akteuren, die Interesse an einer Beteiligung signalisiert haben, gehören Branchengrößen wie Alphabet, Tencent und die Ant Group-Tochter Alipay.

Hürden und Verzögerungen im Vorfeld des Listings

Der Weg an die NASDAQ war für den japanischen Marktführer im Bereich mobiler Zahlungen mit mehreren Hindernissen verbunden. Reuters weist darauf hin, dass die Roadshow für den Börsengang aufgrund der Eskalation im Nahen Osten verschoben werden musste. Das aktuelle Listing ist das erste Mal seit dem Börsengang des Chipdesigners Arm im Jahr 2023, dass ein Unternehmen aus dem Portfolio der SoftBank Group den Schritt an einen öffentlichen Markt in den USA wagt.

Dominanz im japanischen Fintech-Sektor

Mit über 70 Millionen registrierten Nutzern hat PayPay den japanischen Zahlungsverkehr grundlegend verändert. Das Unternehmen profitierte massiv von einem staatlich geförderten Trend weg von der Bargeldnutzung und konnte seine Plattform erfolgreich zu einer "Super-App" ausbauen, die neben Zahlungsdiensten auch Finanzprodukte wie Kredite und Versicherungen umfasst. Die endgültige Preisfestsetzung wird laut Reuters für Mittwochabend nach US-Börsenschluss erwartet. Das Börsenlisting dürfte dann einen Tag später erfolgen.

Die Aktie der SoftBank reagierte am Mittwoch positiv auf die Fortschritte beim PayPay-IPO und legte in Japan letztlich 7,05 Prozent auf 3.888 JPY zu.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall meldet kräftiges Wachstum und erhöht Dividende deutlich - Aktie dennoch leichter

Bildquelle: beeboys / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Arm Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Arm Holdings 103,80 0,19% Arm Holdings
SoftBank Corp. 20,90 2,83% SoftBank Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:32 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen