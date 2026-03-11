Arm Holdings Aktie
SoftBanks PayPay vor Milliarden-IPO: Aktie wohl am unteren Ende der Preisspanne
• Preisspanne 17-20 US-Dollar, Preis wohl am unteren Ende
• Starke Investorennachfrage, Orderbuch mehrfach überzeichnet
Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, plant das von SoftBank unterstützte Unternehmen, den Ausgabepreis seiner Aktien am unteren Ende der zuvor festgelegten Spanne anzusetzen. Hintergrund für diese Entscheidung sind die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die das Umfeld für Neuemissionen an den globalen Finanzmärkten derzeit erheblich erschweren.
Starke Nachfrage trotz geopolitischem Gegenwind
Obwohl das Marktumfeld als schwierig gilt, verzeichnet PayPay ein beachtliches Interesse seitens der Investoren. Laut Reuters-Informationen war das Orderbuch für den Börsengang mehr als fünffach überzeichnet. Das Unternehmen bietet insgesamt 55 Millionen American Depositary Shares (ADS) an, wobei die Preisspanne ursprünglich auf 17 bis 20 US-Dollar pro Aktie festgelegt wurde. Eine Preisfestsetzung am unteren Ende dieser Spanne würde PayPay mit rund 13,4 Milliarden US-Dollar bewerten. Zu den namhaften Akteuren, die Interesse an einer Beteiligung signalisiert haben, gehören Branchengrößen wie Alphabet, Tencent und die Ant Group-Tochter Alipay.
Hürden und Verzögerungen im Vorfeld des Listings
Der Weg an die NASDAQ war für den japanischen Marktführer im Bereich mobiler Zahlungen mit mehreren Hindernissen verbunden. Reuters weist darauf hin, dass die Roadshow für den Börsengang aufgrund der Eskalation im Nahen Osten verschoben werden musste. Das aktuelle Listing ist das erste Mal seit dem Börsengang des Chipdesigners Arm im Jahr 2023, dass ein Unternehmen aus dem Portfolio der SoftBank Group den Schritt an einen öffentlichen Markt in den USA wagt.
Dominanz im japanischen Fintech-Sektor
Mit über 70 Millionen registrierten Nutzern hat PayPay den japanischen Zahlungsverkehr grundlegend verändert. Das Unternehmen profitierte massiv von einem staatlich geförderten Trend weg von der Bargeldnutzung und konnte seine Plattform erfolgreich zu einer "Super-App" ausbauen, die neben Zahlungsdiensten auch Finanzprodukte wie Kredite und Versicherungen umfasst. Die endgültige Preisfestsetzung wird laut Reuters für Mittwochabend nach US-Börsenschluss erwartet. Das Börsenlisting dürfte dann einen Tag später erfolgen.
Die Aktie der SoftBank reagierte am Mittwoch positiv auf die Fortschritte beim PayPay-IPO und legte in Japan letztlich 7,05 Prozent auf 3.888 JPY zu.
Redaktion finanzen.at
