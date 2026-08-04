Softcreate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Softcreate hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 33,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Milliarden JPY – ein Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Softcreate 7,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at