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04.11.2026 06:31:28
Softcreate gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Softcreate stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 46,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 41,21 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Softcreate mit einem Umsatz von insgesamt 9,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,19 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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