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13.05.2026 06:31:29
Softcreate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Softcreate hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Softcreate hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,11 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Softcreate 9,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 85,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 141,93 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 34,39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,95 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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