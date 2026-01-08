Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|
08.01.2026 16:13:00
Softer sofas, fewer coat sizes and simpler packaging: tariffs are changing more than just the prices of products
Efforts to manage higher import costs have led some companies to tweak product design, packaging and selection.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Packaging Corp. of America
|
06.01.26
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Packaging von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Packaging-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)