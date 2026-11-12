Softfront: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Softfront hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 JPY, nach -0,200 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 279,3 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Softfront einen Umsatz von 207,5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at