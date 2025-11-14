Softfront hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Softfront präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Softfront ein EPS von 0,630 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,84 Prozent auf 207,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Softfront 230,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at