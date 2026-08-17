Softing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Softing hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17,1 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at