Softing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Softing gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 EUR erwirtschaftet worden.

Softing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at