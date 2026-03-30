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30.03.2026 06:31:29

Softing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Softing veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Softing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,540 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Softing im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 84,89 Millionen EUR im Vergleich zu 95,06 Millionen EUR im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,530 EUR sowie einen Umsatz von 84,90 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at

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