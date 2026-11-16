Softing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Softing hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,25 Prozent auf 19,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,4 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at