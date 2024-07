Softox Solutions AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Softox Solutions AS Registered hat am 28.06.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,97 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Softox Solutions AS Registered -0,110 NOK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at