Softronic (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Softronic (B) hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,460 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Softronic (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 245,5 Millionen SEK im Vergleich zu 212,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,27 SEK gegenüber 1,56 SEK je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 915,80 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 842,44 Millionen SEK in den Büchern standen.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
