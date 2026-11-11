Softsol India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Softsol India hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Softsol India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,25 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -4,7 Millionen INR – eine Minderung von 111,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at