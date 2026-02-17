Softsol India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Softsol India hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Softsol India noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,3 Millionen INR in den Büchern standen.

