|
01.06.2026 06:31:29
Softsol India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Softsol India hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Softsol India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,4 Millionen INR in den Büchern standen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,83 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,85 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127,42 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 137,66 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.