Softsol India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Softsol India hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Softsol India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 35,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,83 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127,42 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 137,66 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at