SoftTech Engineers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SoftTech Engineers hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,690 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SoftTech Engineers im vergangenen Quartal 332,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoftTech Engineers 270,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at