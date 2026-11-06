SoftTech Engineers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SoftTech Engineers lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach 0,130 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 315,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at