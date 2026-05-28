SoftTech Engineers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SoftTech Engineers hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,29 Prozent auf 465,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 310,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,57 INR. Im Vorjahr waren 1,00 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,33 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 952,50 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at